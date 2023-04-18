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Putin, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden Herson'a gitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden Herson'a gitti. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in ziyareti sırasında askeri bir toplantıya katıldığı ve komutanları dinlediği belirtildi.

Putin, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden Herson'a gitti
BBC TÜRKÇE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden Herson'a gitti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in ziyareti sırasında askeri bir toplantıya katıldığı ve komutanları dinlediği belirtildi.

Açıklamada, "Putin toplantıda askerlerin dikkatini dağıtmak istemediği. Ancak son gelişmelerle ilgili yorumlarını şahsen duyması, komutanları dinlemesi ve fikir alışverişinde bulunması önemli" denildi.

Kremlin tarafından yayımlanan videoda, Putin'in bir arazide helikopterden indiği ve komutan General Oleg Makarevich olduğu düşünülen askeri üniformalı bir kişi tarafından karşılandığı görülüyor.

Daha sonra, Putin bir komuta kontrol odasında Makarevich ile Hava Kuvvetleri Komutanı General Mikhail Teplinsky arasında otururken görülüyor.

Putin ayrıca daha sonra farklı giysiler içinde bir sığınağa götürülürken ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Alexander Lapin ile konuşurken görünüyor.

Kremlin, Putin'in Rus Ulusal Muhafızlarına ait Vostok karargahını da ziyaret ettiğini açıkladı.

Ukrayna'dan henüz görüntüler ile ilgili açıklama yapılmadı.

Rus basınına göre Putin, Zaporijya bölgesindeki durumla ilgili de bilgi aldı.

Putin'in ne zaman Herson'a gittiği açıklanmadı.

Putin nadiren bu tip ziyaretlerde bulunuyor.

Rusya; Ukrayna’nın doğusundaki Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerini geçen yıl ilhak etmişti.

Uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.

Putin Mart ayında da Donetsk bölgesindeki Mariupol'e gitmişti.

Herson, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana ele geçirdiği tek bölgesel başkentti.

Rus birlikleri geçen yılın sonlarında Herson'dan çekilmişti.

Ancak bölgenin bir kısmı halen Rusya'nın kontrolünde.

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