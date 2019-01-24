Putin: Rusya olarak Suriye hükümeti ve Kürtler'in görüşmelere başlamasını istiyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde Suriye'de kurulması muhtemel güvenli bölge, İdlib ve iç savaşın sonlandırılmasına yönelik siyasi çabalar ele alındı.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Putin, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesinin olumlu bir adım olacağını belirtirken, Erdoğan ise ABD'nin çekilme sürecinde "terör örgütlerinin istismar edebileceği bir boşluğun doğmamasının" kritik önemde olduğunu söyledi.
Putin, Rusya olarak Suriye hükümeti ile Kürt gruplar arasındaki görüşmelerin başlamasını istediklerini ifade etti.
Putin, güvenli bölgesi konusunda Türkiye ile herhangi bir görüş ayrılıkları yaşamadıklarını belirterek, İdlib'deki durumun istikrara kavuşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını vurguladı.
Suriye'deki sorunu siyasi ve diplomatik yollarla çözmek istediklerini belirten Putin, "Suriye'de kalıcı bir çözüm üzerine çalışmaktayız. Görüş alışverişinde bulunduk" dedi.
Erdoğan ise Putin ile yaptığı görüşmede Suriye'deki durumu ele alma fırsatı bulduklarını, ABD'nin çekilme kararını değerlendirdiklerini söyledi.
"Türkiye-Rusya işbirliği Suriye'nin istikrarı açısından bir mihenk taşıdır" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"YPG ve PYD gibi terör örgütlerinin temizlenmesi görevimizi özellikle ifade ettim. Türk-Rus işbirliğini dinamitlemeyi hedefleyen terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gereğini ifade etmek istiyorum. Aldığımız kararları süratle uygulayacağız.
"ABD'nin çekilme sürecinde boşluk oluşmaması önemli. Anayasa Komitesi'nin kurulması aciliyet arz ediyor. Suriyeli mültecilerin geri dönüşü konusunu da değerlendirdik. İşbirliğimizi önümüzdeki dönemde sürdüreceğiz. Önümüzdeki ay bu kez (İran Cumhurbaşkanı) Ruhani'nin de katılımıyla yeni bir üçlü zirveyi Rusya'da gerçekleştireceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "güvenli bölge" konusunda da, ABD'nin olumlu yaklaşımını zaten dile getirdiğini söyledi, "Bu konuda Rusya ile de bir sorunumuz yok" dedi.
Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 50 dakika sürdü.
Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.
Görüşmede Türk heyetinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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