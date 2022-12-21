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Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'nın eleştirileri dikkate alması gerektiğini söyledi

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Rusya lideri Putin, Savunma Bakanlığı'yla kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Putin, hükümetin orduya istediği her şeyi verdiğini belirterek, Rus ekonomisinin çok güçlü olduğunu ve zarar verilemeyeceğini ifade etti. Putin, Savunma Bakanlığı'nın tüm eleştirileri dikkate alması gerektiğini söyledi.

Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'nın eleştirileri dikkate alması gerektiğini söyledi
AA / HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusuna yönelik herhangi bir bütçe kısıtlamasının bulunmadığını belirterek "Rusya Savunma Bakanlığından eleştirileri dikkate almak ve zamanında doğru bir şekilde yanıt vermek de dahil olmak üzere tüm sivil girişimlere duyarlı olmasını istiyorum." dedi.

Putin, Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle 2022 yılının faaliyetlerine ilişkin genişletilmiş toplantıya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya askeri gücünü artıracak, tüm hedeflerini yerine getirecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, askeri gücünü artıracak ve tüm hedeflerini yerine getirecek" dedi

Rus hükûmetinin Rus ordusuna destek konusunda herhangi bir sınırlandırma yapmadığını işaret eden Putin, "İlk yardım ekipmanları, gıda, üniformalar, ayakkabılar, başlıklar, kurşun geçirmez yelekler, her şeyin modern ve yüksek kalite olması gerekiyor. Bütçe konusunda hiçbir kısıtlama yok. Hükûmet ordunun istediği her şeyi veriyor." diye konuştu.

Putin, orduya yönelik destek için Rus ekonomisine zarar verilmeyeceğini dile getirerek "Savunma kabiliyetini artırmak adına geçmişin hatalarını tekrarlamayacağız. Ülkeyi ve ekonomiyi askerileştirmeyeceğiz. Bugün ulaşılan gelişmişlik düzeyimiz ve ekonominin yapısı bunu gerektirmiyor. Her şeye sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İHA'LARIN GELİŞTİRİLMESİ ACİL GÖREV"

Bakanlığın eleştirilere açık olması gerektiğini vurgulayan Putin, "Rusya Savunma Bakanlığından eleştirileri dikkate almak ve zamanında doğru bir şekilde yanıt vermek de dahil olmak üzere tüm sivil girişimlere duyarlı olmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Putin, insanların zaman zaman duygusal tepkiler verdiklerini de belirterek "Ancak var olan sorunları örtbas etmeyen, çözüme katkıda bulunmaya çalışanların da mutlaka duyulması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

İnsansız hava araçlarının (İHA) geliştirilmesine özel önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Putin, "İHA’ların geliştirilmesi ve bunların kullanımını iyileştirmeye yönelik adımlar acil bir görevdir. Özel askeri operasyondaki tecrübeler, İHA kullanımının neredeyse her yerde yaygınlaştığını ve böyle bir mühimmatın gerekliliğini göstermiştir." dedi.

Putin, "Şeytan-2" olarak da adlandırılan Sarmat kıtalararası balistik füzenin yakın bir zamanda Rus ordusunun envanterine gireceğini sözlerine ekledi.

"RUSYA'NIN NÜKLEER ÜÇLEMESİ YÜKSEK SEVİYEDE"

Şoygu da "Sarmat" kıtalararası balistik füzenin daha önce "başarılı şekilde" denendiğini ve bu füzelerin konuşlandırılması sürecinin başladığını söyledi.

Rusya’nın Hava Stratejik Nükleer Kuvvetlerine "Tu-160M" ve "Tu-95M" tipi savaş uçaklarının dahil edildiğini aktaran Şoygu, "Tsirkon" hipersonik füzesinin seri sevkiyatına başlandığı bilgisini paylaştı.

Rusya’nın "nükleer üçlemesinin" (stratejik bombardıman uçakları, zemine kurulu füzeler ve balistik füze denizaltıları) stratejik caydırıcılığının yüksek seviyede olduğunu dile getiren Şoygu, Stratejik Nükleer Kuvvetlerin hazırlık seviyesinin yüzde 91,3'e çıkarıldığını söyledi.

"2023'TE 'ÖZEL ASKERİ OPERASYONA' DEVAM EDECEĞİZ"

Şoygu, ülkesinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"NATO’nun, Rus sınırlarının yakınlarında askeri potansiyelini güçlendirme, Finlandiya ve İsveç ile genişleme yönündeki girişimleri göz önünde bulundurularak Rusya'nın kuzeybatısında bir askeri birliğin oluşturulmasını kapsayan önlemlerin alınması gerekiyor."

Rus vatandaşlarının askerliğe alınma yaşını 30’a çıkarmayı planladıklarını dile getiren Şoygu, "Moskova" ve "Leningrad" askeri bölgelerinin oluşturulacağını söyledi.

Rusya Hava İndirme Kuvvetlerinde 2 tümenin kurulacağını aktaran Şoygu, "Rusya Federasyonu’nun güvenliğinin sağlanması ile ilgili sorunları çözmek için ordudaki asker sayısının 1,5 milyona çıkarılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Şoygu, "2023 yılı için öncelikli hedefimiz, özel askeri operasyonun devam ettirilmesi ve Rus güçlerinin Dağlık Karabağ ve Suriye’de barış ve istikrarı sağlamasıdır." ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AA, AP, İHA

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