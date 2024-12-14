Putin: Rusya'ya asla boyun eğdiremeyecekler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde düzenlenen bir toplantıda katılımcılara konuşma yaptı. Dünyanın tarihi bir dönemeçten geçtiğini ifade eden Vladimir Putin, savaşın sadece askerî olarak değil hayatın birçok alanında sürdüğünü belirtti.

Putin "Savaş küresel düzeyde yaşanıyor ve hayatın bütün alanlarını kapsıyor. Eğitim, kültür, ekonomi, teknoloji... Savaş her alanda sürüyor." diyerek modern zamanlarda savaşın geçirdiği evrime dikkat çekti. Putin, savaşın bu derece farklı alanlara yayıldığı bir dönemde bütün kabiliyetlerini kullanmaları gerektiğini belirtti.