Putin: Rusya'ya asla boyun eğdiremeyecekler

Vladimir Putin, Batı'nın baskılarına ve yıldırma çabalarına direneceklerini açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldığı bir toplantıda açıklamalarda bulundu. Putin, dünyada yaşanan çatışmanın yalnızca askerî olmadığını aynı zamanda eğitim, kültür, teknoloji ve ekonomi alanında da bir savaş olduğunu belirtti. Savaşın küresel düzeyde yaşandığını belirten Vladimir Putin, "Rusya Batı'nın baskılarına boyun eğmeyecek." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde düzenlenen bir toplantıda katılımcılara konuşma yaptı. Dünyanın tarihi bir dönemeçten geçtiğini ifade eden Vladimir Putin, savaşın sadece askerî olarak değil hayatın birçok alanında sürdüğünü belirtti.
Putin "Savaş küresel düzeyde yaşanıyor ve hayatın bütün alanlarını kapsıyor. Eğitim, kültür, ekonomi, teknoloji... Savaş her alanda sürüyor." diyerek modern zamanlarda savaşın geçirdiği evrime dikkat çekti. Putin, savaşın bu derece farklı alanlara yayıldığı bir dönemde bütün kabiliyetlerini kullanmaları gerektiğini belirtti.
Putin ayrıca Rusya'nın birliğini baltamaya çalışan güçlere de seslenerek "Birliğimizi bozmak için etnik ve dini ayrışmalar tetiklemeye çalışıyorlar. Biz de birliğimizi korumak adına bütün hamlelere karşı direniş göstereceğiz. Batı, Rusya'ya asla boyun eğdiremeyecek." dedi.
Putin Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilgili de konuştu. Putin "Bize karşı uygulanan yaptırımların tarihte eşi benzeri görülmüş değil. Ancak bunlar başarılı olamadı." diyerek yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.