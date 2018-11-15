Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıldönümünü nedeniyle Paris'te bulundukları sürede ABD Başkanı Donald Trump ile dünya petrol piyasasını görüştüğünü belirtti.

'70 DOLAR CİVARI BİZE UYGUN'

Singapur'da devam eden bölgesel bir konferans sırasında gazetecilere açıklama yapan Putin, varil başına 70 dolar

civarında bir petrol fiyatının Rusya için uygun olacağını ve Moskova'nın küresel ham petrol üretim seviyeleri konusunda OPEC

ile işbirliği yapmaya devam edeceğini söyledi.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak da dün petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak için acil önlem alınmasına gerek olmadığını söyledi. Singapur'da bir enerji konferansına katılan Novak gazetecilere yaptığı açıklamada, üretici ülkelerin petrol fiyatları konusunda karar alırken, uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini söyledi.

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