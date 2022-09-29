Getty Images Putin, 2015 yılında Kırım'ı ilhakının birinci yılı töreninde konuşuyor

Rusya lideri Vladimir Putin, Cuma günü Ukrayna’nın işgal altındaki dört bölgesinin ilhak edildiğine ilişkin bir imza seremonisi düzenleyecek.

Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson’da, Batı’nın ve Kiev’in "düzmece" dediği tek taraflı referandumlar düzenlendi.

Moskova’nın işgal altındaki bu bölgelere atadığı yetkililer, beş günlük sürecin sonunda neredeyse tam bir destek kaydedildiğini iddia ediyor.

BBC birçok bölgede silahlı askerler eşliğinde oy toplandığına ilişkin tanıklıklar elde etti. Uluslararası toplum tarafından uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle tanınmayan seçimde bağımsız gözlemciler de görevlendirilmedi.

İlhak töreninde Putin’in kapsamlı bir konuşma yapacağı da kaydediliyor.

Söz konusu seremoni için Moskova’daki Kızıl Meydan’a bir sahne kuruldu. Meydan çevresindeki panolara da dört bölgenin Rusya toprağı olduğuna ilişkin posterler asıldı.

2014 yılında Kırım’ın ilhakı süreci de benzer şekilde gelişmiş, ilhak seremonisi benzer şekilde bir törenle duyurulmuştu.

İşgal altındaki bölgelerdeki oy verme işlemi bağımsız kurumlar tarafından da gözlemlenebilmiş değil.

ABD ve Avrupa Birliği düzmece olarak nitelediği referandumlar nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Perşembe günü yaptığı açıklamada, işgal altındaki bölgelerde insanların evlerinden ve ofislerinden zaman zaman silah zoruyla oy vermeye zorlandığını savundu.

Baerbock, “Bu özgür ve adil bir seçimin tam tersi bir durum. Bu barışın tam tersi, bu zorla dayatılmış bir barış” dedi.

Rusya bu bölgeleri ne kadar kontrol ediyor?

Getty Images Kızıl Meydan'a kurulan sahnede, "Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson, Rusya" yazıyor

Söz konusu sürecin uygulamaya konulduğu alan, Ukrayna’nın yüzde 15’lik bir kesimini kapsıyor.

Rus medyası silahlı oy verme işleminin güvenlik için olduğunu iddia ediyordu.

BBC’ye konuşan Enerhodar’dan bir kadın, sözlü olarak istenen yanıtın bir asker tarafından kayıt altına alındığını söyledi.

Rusya ilhak ettiğini açıkladığı bölgelerin hiçbirini tamamen kontrol altında tutamıyor.

Luhansk’ın neredeyse tamamı Rusya’nın elinde; Donetsk’te ise Rus ordusunun kontrol ettiği alan yüzde 60 oranında.

Güneydeki Zaporijya bölgesi ise büyük oranda Ukrayna devletinin kontrolünde, Herson’da ise Ukrayna ordusu karşı taarruzu devam ediyor.