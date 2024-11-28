Putin: Ukrayna, nükleer silah elde edemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olması iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini belirten Vladimir Putin, böylesi bir durumda ellerinde bulunan her türlü silaha başvurarak karşılık vereceklerini söyledi.

Vladimir Putin ayrıca Batı'da bu türden iddiaları gündeme getirenlerin de sorumsuz olduğunu ve dünya barışını tehlikeye attığını ifade etti. Putin, "Bu insanlar omuzlarında hiçbir sorumluluk hissetmiyor." dedi.