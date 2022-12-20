Putin ve Lukaşenko, Minsk'te bir araya geldi; Ukrayna, Belarus sınırındaki savunmasını güçlendireceğini duyurdu

EPA Vladimir Putin ve Aleksander Lukaşenko, Minsk'te bir araya geldi.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, olası yeni bir Rus saldırısına karşı Belarus sınırındaki savunma hattını güçlendireceklerini söyledi.

BBC’ye konuşan Yenin, bölgeye silahlı kuvvetler ve mühimmat yığacaklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelmek için Minsk’e gitti.

Belarus’un hem Rusya ile hem de Ukrayna ile sınırı bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Putin'in ziyareti öncesinde Belarus’taki konuşlu birliklerinin Minsk yönetimi ile ortak askeri tatbikatlar yapacağını duyurdu.

Ziyarete ve tatbikat açıklamasına tepki gösteren Yenin, “Rusya ve Belarus sınırı boyunca savunma hatlarımızı kuvvetlendiriyoruz” dedi.

Belarus, kendi birlikleriyle şu ana kadar savaşa dahil olmasa da işgalin başlangıcında Rus birliklerinin topraklarını kullanmasına izin verdi.

Ancak Moskova’nın, savaşa katılması yönünde Minsk üzerinde baskısını artırdığına yönelik haberler var.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise söz konusu haberleri "tamamen aptalca, temelsiz uydurmalar" olarak nitelendirerek yalanladı.

Üç buçuk yıl sonra ilk kez Minsk'te bir araya geldiler

Putin ile Lukaşenko üç buçuk yıl sonra ilk kez Belarus’ta bir araya geldi.

İki saatten uzun süren görüşme “çalışma ziyareti” olarak nitelendirildi.

Görüşmede neler konuşulduğu henüz bilinmezken, ortak basın toplantısında konuşan Putin, Rusya'nın kimseyi "sindirmek" istemediğini söyledi.

Putin, Rusya’nın Belarus’la yaratmak istediği entegrasyonun “bazı düşmanlar” tarafından engellenmek istendiğini de sözlerine ekledi.

Pazartesi günü ise ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya’nın Ukrayna’yı sindirmeye çalıştığını hatırlatarak Putin’in açıklamalarının “büyük bir ironi” barındırdığını söyledi.

Analiz: Gözler Minks'te olacak

Steve Rosenberg | BBC Rusya Editörü

Bugün nadir sayılabilecek bazı şeyler oldu: Vladimir Putin uçağa bindi ve Minsk’e gitti. Putin ve Lukaşenko çok fazla görüşme yapar, doğru. Ama Rusya’da.

Üç buçuk yıl sonra Putin ilk kez Belarus’ta. Peki neden gitti ve neden şimdi?

İki lider ekonomik ilişkiler, ticaret ve aynı zamanda güvenlik gibi konularda çok fazla konuşsa da, çok az ipucu vardı.

Putin, Belarus’a ait bazı askeri uçakların, potansiyel olarak nükleer füze taşıyabileceği şekilde yeniden donatıldığını ve Rusya’nın Belarus ordusuna eğitim için yardım ettiğini bildirdi.

Buna karşılık Lukaşenko ise Belarus'a S-400 hava savunma sistemi ve İskender balistik füze sistemi sağladığı için kendisine teşekkür etti.

“Ukrayna” kelimesi, neredeyse hiç geçmedi.

Ancak ziyaret, Putin’in Belarus’tan olası bir kara harekatına destek istediği yönündeki spekülasyonları da artırdı.

Bu gerçekten de sadece bir söylenti olabilir. Ya da Ukrayna’nın kuzeydeki Belarus sınırına asker yığmasını sağlamak için yapılmış bir taktik.

Ancak birkaç bin Rus askerinin halihazırda Belarus’ta olduğu ve orada ortak tatbikatlara katıldığı da bildirilenler arasında.

Lukaşenko, şimdiye kadar kendi birliklerinin Ukrayna’da savaşmasına isteksiz davrandı.

Bunun devam edip etmeyeceğini görmek için tüm gözler Minsk'te olacak.