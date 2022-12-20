Putin ve Lukaşenko, Minsk'te bir araya geldi; Ukrayna, Belarus sınırındaki savunmasını güçlendireceğini duyurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

Putin ve Lukaşenko, Minsk'te bir araya geldi; Ukrayna, Belarus sınırındaki savunmasını güçlendireceğini duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksander Lukaşenko ile Minsk'te bir araya geldi. Görüşme, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik kara harekatına destek vermesi için Belarus üzerinde baskı kurduğu yönündeki spekülasyonları da artırdı. Kiev yönetimi ise Belarus sınırındaki askeri hattını güçlendireceğini söyledi.

Putin ve Lukaşenko, Minsk'te bir araya geldi; Ukrayna, Belarus sınırındaki savunmasını güçlendireceğini duyurdu
BBC TÜRKÇE
Vladimir Putin ve Aleksander Lukaşenko EPA
Vladimir Putin ve Aleksander Lukaşenko, Minsk'te bir araya geldi.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, olası yeni bir Rus saldırısına karşı Belarus sınırındaki savunma hattını güçlendireceklerini söyledi.

BBC’ye konuşan Yenin, bölgeye silahlı kuvvetler ve mühimmat yığacaklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelmek için Minsk’e gitti.

Belarus’un hem Rusya ile hem de Ukrayna ile sınırı bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Putin'in ziyareti öncesinde Belarus’taki konuşlu birliklerinin Minsk yönetimi ile ortak askeri tatbikatlar yapacağını duyurdu.

Ziyarete ve tatbikat açıklamasına tepki gösteren Yenin, “Rusya ve Belarus sınırı boyunca savunma hatlarımızı kuvvetlendiriyoruz” dedi.

Belarus, kendi birlikleriyle şu ana kadar savaşa dahil olmasa da işgalin başlangıcında Rus birliklerinin topraklarını kullanmasına izin verdi.

Ancak Moskova’nın, savaşa katılması yönünde Minsk üzerinde baskısını artırdığına yönelik haberler var.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise söz konusu haberleri "tamamen aptalca, temelsiz uydurmalar" olarak nitelendirerek yalanladı.

Üç buçuk yıl sonra ilk kez Minsk'te bir araya geldiler

Putin ile Lukaşenko üç buçuk yıl sonra ilk kez Belarus’ta bir araya geldi.

İki saatten uzun süren görüşme “çalışma ziyareti” olarak nitelendirildi.

Görüşmede neler konuşulduğu henüz bilinmezken, ortak basın toplantısında konuşan Putin, Rusya'nın kimseyi "sindirmek" istemediğini söyledi.

Putin, Rusya’nın Belarus’la yaratmak istediği entegrasyonun “bazı düşmanlar” tarafından engellenmek istendiğini de sözlerine ekledi.

Pazartesi günü ise ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya’nın Ukrayna’yı sindirmeye çalıştığını hatırlatarak Putin’in açıklamalarının “büyük bir ironi” barındırdığını söyledi.

Analiz: Gözler Minks'te olacak

Steve Rosenberg | BBC Rusya Editörü

Bugün nadir sayılabilecek bazı şeyler oldu: Vladimir Putin uçağa bindi ve Minsk’e gitti. Putin ve Lukaşenko çok fazla görüşme yapar, doğru. Ama Rusya’da.

Üç buçuk yıl sonra Putin ilk kez Belarus’ta. Peki neden gitti ve neden şimdi?

İki lider ekonomik ilişkiler, ticaret ve aynı zamanda güvenlik gibi konularda çok fazla konuşsa da, çok az ipucu vardı.

Putin, Belarus’a ait bazı askeri uçakların, potansiyel olarak nükleer füze taşıyabileceği şekilde yeniden donatıldığını ve Rusya’nın Belarus ordusuna eğitim için yardım ettiğini bildirdi.

Buna karşılık Lukaşenko ise Belarus'a S-400 hava savunma sistemi ve İskender balistik füze sistemi sağladığı için kendisine teşekkür etti.

“Ukrayna” kelimesi, neredeyse hiç geçmedi.

Ancak ziyaret, Putin’in Belarus’tan olası bir kara harekatına destek istediği yönündeki spekülasyonları da artırdı.

Bu gerçekten de sadece bir söylenti olabilir. Ya da Ukrayna’nın kuzeydeki Belarus sınırına asker yığmasını sağlamak için yapılmış bir taktik.

Ancak birkaç bin Rus askerinin halihazırda Belarus’ta olduğu ve orada ortak tatbikatlara katıldığı da bildirilenler arasında.

Lukaşenko, şimdiye kadar kendi birliklerinin Ukrayna’da savaşmasına isteksiz davrandı.

Bunun devam edip etmeyeceğini görmek için tüm gözler Minsk'te olacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere'de Kral Charles'ın resminin yer aldığı yeni banknotların tasarımı belli oldu
BBC İngiltere'de Kral Charles'ın resminin yer aldığı yeni ...
İngiltere'de hemşireler bir hafta içinde ikinci kez grevde
BBC İngiltere'de hemşireler bir hafta içinde ikinci kez ...
İngiltere'nin kürtaj yasalarını değiştirmek için mücadele eden Down Sendromlu kadın: 'Benim hayatım niye daha değersiz?'
BBC İngiltere'nin kürtaj yasalarını değiştirmek için ...
Harvey Weinstein ikinci cinsel istismar davasında da suçlu bulundu
BBC Harvey Weinstein ikinci cinsel istismar davasında da ...
TARİHİ ANLAŞMA! Son dakika haberi: Dünyanın üçte biri koruma altına alınıyor
BBC Biyoçeşitlilik Konferansı: Doğayı korumak için ...
Ukraynalı patologlar işgalin kurbanlarının kimliklerini nasıl belirliyor?
BBC Ukraynalı patologlar işgalin kurbanlarının ...
BBC, İngiltere'nin sığınmacıları göndermek istediği Ruanda'da: 'Hayatta kalma savaşı veriyorum'
BBC BBC, İngiltere'nin sığınmacıları göndermek istediği ...
Hollanda'da 'kölecilik geçmişi özrü' tartışması: Hükümet neden eleştiriliyor?
BBC Hollanda'da 'kölecilik geçmişi özrü' tartışması: ...
İngiltere Yüksek Mahkemesi sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını hukuka uygun buldu, ilk 8 kişinin durumunun yeniden değerlendirilmesini istedi
BBC İngiltere Yüksek Mahkemesi sığınmacıları Ruanda'ya ...
Musk, Twitter'da anket başlatarak sordu: İstifa etmeli miyim?
BBC Musk, Twitter'da anket başlatarak sordu: İstifa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.