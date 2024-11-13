Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Bin Selman telefonda görüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen işbirliğinin istişare edildiği görüşmede, söz konusu işbirliğinin, gönüllü petrol arzı kısıntılarının da katkısıyla enerji piyasalarında istikrar sağladığı vurgulandı.