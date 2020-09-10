Putin ve Vucic telefonda görüştü

AA

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Vucic’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

İki liderin Kosova konusundaki son gelişmeleri ele aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, “Vucic, Washington ve Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında bilgi verdi. Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmış ve Belgrad tarafından da kabul görecek dengeli bir çözüm konusunda Rusya’nın değişmez yaklaşımını teyit etti.” ifadesine yer verildi.

Görüşmede, iki liderin Rusya ve Sırbistan arasındaki iş birliğine dair konuları da ele aldıkları kaydedildi.

