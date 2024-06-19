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        Haberler Dünya Putin, Vietnam'a gitti | Dış Haberler

        Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'a gitti

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Vietnam'a gittiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 23:21 Güncelleme: 19.06.2024 - 23:21
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        Putin, Vietnam'a gitti
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        Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye ulaştığı belirtildi.

        Putin'in, Vietnam Komünist Partisi (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile görüşeceği bilgisine yer verilen açıklamada, Rus liderin burada Rusya'dan öğrencilerle de bir araya geleceği kaydedildi.

        Ziyareti öncesinde VKP gazetesi Nhan Dan için bir makale kaleme alan Putin, Ukrayna konusunda dengeli bir yaklaşım sergilediğini ifade ettiği Vietnam ile enerji, ticaret ve ödemeler konusunda önemli ilerlemeler sağlandığını belirtmişti.

        Batılı ülkelerin çok sayıda yaptırım uyguladığı Rusya, 2022'den bu yana Asya ülkeleriyle ilişkilerini yoğun bir şekilde geliştirmeye çalışıyor.

        Bugün Putin'in 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret esnasında Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanması dikkati çekmişti.

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