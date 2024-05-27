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        Haberler Dünya Putin yönetiminden Taliban'a kritik davet

        Putin yönetiminden Taliban'a kritik davet

        Rusya, Afganistan'da kontrolü elinde bulunduran Taliban yönetiminin 'yasaklı organizasyonlar' listesinden çıkartılabileceğini açıkladı. Taliban, Rusya'daki ekonomi forumuna davet edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 11:45 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:45
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        Rusya'dan Taliban'a kritik davet
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        Seçimleri yeniden kazanan ve 6 yıllık yeni dönemine başlayan Rusya Devlet Başkanı Putin ve yönetimi, Afganistan'da kontrolü elinde bulunduran Taliban yönetimiyle ilgili adım atmaya hazırlanıyor.

        Rusya Dışişleri ve Adalet bakanlıkları Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Taliban'ın Moskova'nın yasaklı örgütler listesinden çıkarılabileceği tavsiyesini iletti.

        Bu tavsiyenin hemen ardından TASS Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Taliban yönetimi, Rusya tarafından St. Petersburg kentinde düzenlenen ekonomi forumuna davet edildi.

        Taliban, Afganistan'ın başkent Kabil'i 15 Ağustos 2021'de 20 yıl sonra yeniden ele geçirmişti. 3 yıldır ülkeyi yöneten Taliban'ı resmi olarak Afganistan'ın hükümeti olarak tanıyan ülke olmasa da, Türkiye de dahil bazı ülkelerin Taliban yönetimi ile diplomatik ilişkileri var.

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