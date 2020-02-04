40 bin sivil daha Türkiye sınırında!

AA

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Özel Temsilcisi Lavrentiev’i işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Başkanlık Sarayı'nda kabul etti.

Abbas, sözde planı reddederek, Trump'ın planının Arap ve İslam ülkeleri tarafından "uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukukun tüm kararlarını ve 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmayı hedefleyen siyasi sürecin temellerini ihlal ettiği" gerekçesiyle reddedildiğini vurguladı.

Rusya’nın Filistin davasına verdiği desteği hatırlatan Abbas, Rusya’nın sözde barış planını reddetmesi ve uluslararası mercilere bağlılığını ortaya koyan tavrını takdir ettiklerini kaydetti.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin’in Özel Temsilcisi Lavrentiev ise ülkesinin Filistin davasının çözümüne yönelik tavrını belirterek, Rusya’nın uluslararası hukukun uygulanması çerçevesinde iki devletli çözüm esasına bağlı olduğunu ifade etti.

Lavrentiev, ABD Başkanı Trump’ın sözde barış planına ilişkin ise “ABD’nin planının uygulanması mümkün değil.” dedi.

SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.