Qingdao Hainiu - Meizhou Kejia maçı ne zaman?

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Qingdao Hainiu, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Meizhou Kejia takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:30. 20 puanlı Qingdao Hainiu 7. sırada bulunuyor, Meizhou Kejia 24 puana sahip ve 3. sırada. Qingdao Hainiu, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Meizhou Kejia, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 486. İddaa'da Qingdao Hainiu kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Meizhou Kejia kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Qingdao Hainiu son hafta oynanan Meizhou Kejia maçında 1-2 yenildi.

Meizhou Kejia ise Qingdao Hainiu maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Qingdao Hainiu, 14 gol attı ve 9 gol yedi.

Meizhou Kejia, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Meizhou Kejia 5 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.