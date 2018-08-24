Qingdao Hainiu - Shenzhen Ruby düellosu

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında Qingdao Hainiu ile Shenzhen Ruby, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:30. Qingdao Hainiu 31 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Shenzhen Ruby 31 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Qingdao Hainiu, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Shenzhen Ruby son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 267 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Qingdao Hainiu kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Shenzhen Ruby sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Qingdao Hainiu son haftadaki Meizhou Kejia müsabasında 1-2 yenildi.

Shenzhen Ruby ise Nanchang Bayi maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Qingdao Hainiu, 18 gol attı ve 12 gol yedi.

Shenzhen Ruby, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Shenzhen Ruby, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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