QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, UN Global Compact ve UN Women’ın ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzayarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye taahhüt verdi. QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras,” Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bizim gibi kurum ve bu konuda çalışan bireylerin yaratacağı bilinçlenme hamlesi ile gelecekte daha eşit bir dünyanın kapısı aralanacaktır” dedi.

2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan WEPs, özel sektöre iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken temel prensipler konusunda yol gösteriyor.

Bu bildirgeye imza atan kurum ve kuruluşlar Kadının Güçlenmesi Prensipleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye taahhüt veriyor. Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni oluşturan 7 ilke şöyle sıralanıyor:

“Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması, tüm kadın ve erkeklere işte adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi, tüm kadın ve erkeklere sağlık, güvenlik ve refah sağlanması, kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim imkanlarıyla desteklenmesi, kadınları güçlendiren girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması, toplumsal inisiyatifler ve destekler aracılığıyla eşitliğin teşvik edilmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gelişimin ölçülmesi ve halka açık raporlanması.”

QNB Finansbank’da çalışan finansçıların yüzde 56’sının kadın olduğunu ve özellikle finans alanında kadın istihdamı ve yönetiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Ömer Aras, bu imza ile finans alanında da kadının daha üst düzey pozisyonlara gelmesi için QNB Finansbank’ın öncü kimliğini daha da vurguladıklarını belirtti.

”Günümüzde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için verilen her mücadele, geleceğin daha iyi ve daha gelişmiş toplumunu oluşturacaktır. QNB Finansbank’ı kurduğumuz 1987 yılından bu yana, Banka’nın en kilit fonksiyonlarından olan Risk Yönetimi, Kredi Yönetimi, Bilgi Teknolojileri ile Hukuk Departmanları’nda ve iştiraklerimizin yönetimlerinde kadın yöneticilerimizin en kritik görevlerde liderlik etmesi QNB Finansbank’ın başarısının sırlarından biridir.

Bankamız, güçlü ekonominin toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçtiği inancıyla, uygulamalarını geliştirmeye ve dönüştürmeye devam etmektedir. 2020 yıl sonu itibarıyla QNB Finansbank’ta kadın çalışan oranımız yüzde 56 düzeyindedir. Kadınların iş hayatında ve toplumda temsilinin güçlendirilmesi hedefiyle, yine aynı dönemde işe alımlarımızın yüzde 62’sini kadınlar oluşturmuştur. Bu imza ile tüm QNB Finansbank ve iştiraklerinde toplumsal cinsiyet eşitliği için yaptığımız çalışmaları artırmayı ve bu konuda farkındalığı daha da genişleteceğimizi de taahhüt ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kurum ve kuruluşların atacağı her imza ve yaratacağı farkındalık daha eşit bir dünyanın oluşması için önemli bir adım olacaktır.“

QNB Group:Orta Doğu ve Afrika bölgesinde istikrarlı bir şekilde büyüme kaydederek 29 bin’i aşkın çalışanıyla operasyonlarını sürdüren QNB Group, 4 bin 300’ün üzerinde ATM ağıyla bin 100’den fazla lokasyonda hizmet vermektedir. Grup ayrıca, Brand Finance Magazine tarafından Orta Doğu ve Afrika’nın en değerli banka markası olarak gösterilmektedir. Grubun Türkiye’deki bankası olan QNB Finansbank, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla toplam 475 şube ve 11 bin 111 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.