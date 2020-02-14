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QNB Finansbank Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı

QNB Finansbank Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı

                                               

 QNB Finansbank, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler(BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak United Nations Global Compact’in (UNGC) üyesi oldu. Bu sayede QNB Finansbank stratejisini ve operasyonlarını, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında belirlenmiş 10 İlke’siyle uyumlu hale getireceğini taahhüt etti.

QNB Finansbank Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak, tüm dünyada 160’ın üzerinde ülkede 9 bin 500’ün üzerinde şirket ve 3 binin üzerinde ticari amaç gütmeyen kuruluştan oluşan üyeleri sayesinde dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan United Nations Global Compact’in (UNGC) üyesi oldu. UNGC, dünyadaki tüm insanlara, topluluklara ve pazarlara kalıcı fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların birlikte hareket etmelerini destekliyor. UNGC, şirketlerin ve kuruluşların stratejilerini ve operasyonlarını BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında belirlenmiş 10 İlke’siyle uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşılabilmesi için iş dünyasına öncülük ediyor.

 

 

QNB Finansbank’ın BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamasıyla ilgili açıklamada bulunan QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras; “Finans sektörünün güçlü bir oyuncusu olarak, bu önemli girişimin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Sektörümüz özellikle finansman sağladığı bireyler, firmalar ve projeler ile sürdürülebilir bir dünyanın oluşumunda önemli bir itici ve dönüştürücü güç oluşturuyor. QNB Finansbank olarak  BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak bankacılık sektörünün dönüştürücü gücünü sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kullanmayı taahhüt ediyoruz.  Banka olarak, faaliyetlerimizin doğrudan ve dolaylı etkilerini her zaman dikkate alıyor; özellikle finansman sağladığımız büyük çaplı projelerin çevresel ve sosyal etkilerini büyük bir titizlikle değerlendiriyoruz. Bankacılık hizmetlerine  erişmekte güçlük çeken kesimlere hizmetlerimizi ulaştırmak, kadın girişimcilerimizi destekleyerek ekonomiye katılmalarını sağlamak, hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile içinde bulunduğumuz topluma katkı sağlamak, inovasyon, girişimcilik ve dijital dönüşümü destekleyerek toplumu ve ekonomiyi şekilllendirmek gibi pek çok konuda çalışmalar yapıyoruz. Tüm bunları gerçekleştirirken elbette operasyonlarımızın çevresel etkilerini azaltmayı da ihmal etmiyoruz. Banka olarak tüm iş süreçlerimizde sürdürülebilirlik bakış açısıyla hareket etmeye çalışıyoruz. BM Küresel İlkeler sözleşmesi bu bakış açımızı yansıtan önemli bir girişim. Bu girişimin bir parçası olarak gelecek kuşaklara daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için tüm paydaşlarımızla birlikte hareket edeceğimizi belirtmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.

 

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