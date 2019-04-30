QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin lider finansal kuruluşu ve Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank (Q.P.S.C.)’ın Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 2019’un ilk çeyreğinde de istikrarlı büyüme çizgisini sürdürdü.
31 Mart 2019 tarihi itibarıyla bankanın toplam aktifleri 2018 yıl sonuna kıyasla yüzde 8 artarak 169 milyar 802 milyon TL’ye ulaşırken, yıl sonuna kıyasla canlı krediler yüzde 3 oranında artarak 98 milyar 483 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 5 oranında artarak 87 milyar 168 milyon TL’ye ulaştı.
Bankanın net dönem kârı 2019 yılı ilk çeyreğinde 631 milyon TL olarak gerçekleşti. QNB Finansbank’ın toplam özkaynakları bir önceki yıl sonuna göre yüzde 2 oranında artarak 14 milyar 858 milyon TL’ye ulaşırken, bankanın 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 14,34 oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2019 yılının ilk çeyreğinde de başarılı bir performans sergilediklerini söyleyerek fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek, tüm sektörlere yönelik geniş ve çeşitli bir yatırımcı tabanına ulaştıklarını belirtti.
Güzeloğlu, “QNB Finansbank olarak, 2019 yılının ilk üç ayında da büyümemizi sürdürdük. Türkiye ekonomisini desteklemeye devam ederken, mevduat ve fonlama taraflarında çeşitlenme ile güçlü bilanço yapımızı koruduk. Dijital bankacılık yatırımları ile sektörde farklılaşma adımları atmaya devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Temel Güzeloğlu, 2019 yılında da topluma katkı sağlamak ve çocukları geleceğe hazırlarken yanlarında olmak adına yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini de belirterek, “QNB Finansbank olarak Minik Eller Büyük Hayaller Platformumuzla çocuklarımızı matematikten kodlamaya, sanattan kültüre birçok alanda geleceğe hazırlamak için gönüllü finansçılarımız ve iş ortaklarımız ile yüz binlerce çocuğa ulaşmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
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