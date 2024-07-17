QNB FİNANSBANK, TEGV İŞ BİRLİĞİ İLE 'İKLİM KORUYUCULARI' YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR QNB FİNANSBANK VE TEGV İKLİM İÇİN EL ELE

QNB Finansbank, 2015 yılında kurulan ve 4-14 yaş arası çocuk ve gençleri odağına alan ‘Minik Eller Büyük Hayaller’ Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje gerçekleştiriyor. Banka, 4 binden fazla gönüllü finansçının desteği ile hayata geçirdiği platformla, 80’in üzerinde projeyle 700 binden fazla çocuğa ulaştı. Çocukların eğitimine öncelik veren QNB Finansbank, 2022 yılında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile yola çıkarak ‘İklim Koruyucuları Yetişiyor’ projesini hayata geçirdi. 2024 yılı içerisinde şu ana kadar 22 TEGV etkinlik noktasında 715 çocuk eğitim aldı ve proje kapsamında yıl sonuna kadar eğitim alan çocukların sayısının artırılması için çalışmalar devam ediyor. 2 yıldır devam eden proje kapsamında çocuklar iklim ile mücadele ve sürdürülebilirlik alanında eğitim alarak kendi projelerini ortaya çıkardılar. Eğitimler ile çocuklar yalnızca iklim ve çevre konusunda bilinçlenmekle kalmayarak, proje geliştirme, problem çözebilme gibi birçok konuda da deneyim ve beceri elde ettiler.

QNB Finansbank, ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremleri sonrasında TEGV ile ‘’Sosyal ve Duygusal Temelli Afet Sonrası Etkinliklerini başlattı. Bölgedeki çocuklara psikososyal destek sağlama amacıyla düzenlenen projeyle, bin 750 çocuğa stres ve kaygı yönetimi konusunda farkındalık çalışmaları yapıldı. Çocukların duygularını ve hislerini sözel olmayan yollarla ifade etmelerine yardımcı olmak için sanat aktiviteleri, ruhsal ve fiziki yaşamlarını normalleştirmek üzere spor ve nefes egzersizleri, zorluklar karşısında desteklenmiş ve dirençli hissetmelerine yardımcı olmak için ise sosyal ağlar kurmalarına yönelik grup oyunları aktiviteleri uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirildi.

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, iki yıldır devam eden projeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“QNB Finansbank olarak ‘Dünyayla1’ olma vizyonumuzla çıktığımız yolda sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu vizyon çatısı altında hem sektörümüze öncülük edeceğimiz projelerle farkındalık yaratmayı hem de iş akışlarımıza entegre biçimde taahhütlerimizi yerine getirmeyi hedefliyoruz.

Çocuklarla gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik projelerimiz geleceği şekillendirmeye yönelik bu adımların başında yer alıyor. TEGV ile iki yıl önce çocuklarımıza iklim farkındalığı kazandırmak üzere yola çıktık. ‘İklim Koruyucuları Yetişiyor’ projesi ile bugüne kadar bin 132 çocuğa ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. İki yıl boyunca süregelen eğitim süreçleri, atölye çalışmaları neticesinde çocuklarımızın çevreye duyarlı, farkındalık sahibi, doğayı koruma bilincine sahip birer birey olarak yetişmesine destek sağlıyoruz. Bu anlamda, projeye verdikleri destek için tüm gönüllü finansçılarımıza, eğitmenlerimize ve bu fırsatı sunan TEGV’e teşekkür ederiz.