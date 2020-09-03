QNB FİNANSBANK’A EUROMONEY’DEN MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ

QNB Finansbank dünyanın önde gelen saygın finans kuruluşu ve yayın gruplarından Euromoney tarafından düzenlenen “2020 Mükemmellik Ödülleri”nde büyük bir başarıya imza atarak “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi KOBİ Bankası” seçildi.

QNB Finansbank, KOBİ’lere yönelik finansal ve dijital çözümleri Dijital Köprü Projesi ve COVID 19 Salgını süresince reel sektöre yönelik gerçekleştirdiği kredi destek paketleriyle dünyanın önde gelen saygın finans kuruluşu ve yayın gruplarından Euromoney tarafından düzenlenen “2020 Mükemmellik Ödülleri”nde Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi KOBİ Bankası seçildi.

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, QNB Finansbank’ın KOBİ’ler için geliştirdiği çözümlerle bu alandaki müşterilerine büyük katkı sağladığının altını çizdi. Aydın, “Bankamızın, fiziksel ve dijital kanallar aracılığıyla müşterilerine hem öngörülü bir risk yönetimi hem de proaktif destek sunması sayesinde Euromoney’nin bu yılın Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyi KOBİ bankası ödülüne layık görüldük” dedi.

KOBİ’lere özel farklı bankacılık modeli

Aydın, QNB Finansbank’ın KOBİ’leri perakende tabanlı modele dahil eden ilk banka olma özelliğini de taşıdığını belirterek, “KOBİ’ler için ayrı bir finansal modelleme sistemi kurduk. KOBİ’leri micro-küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak ikiye ayırdık. Türkiye’nin tarım ve turizm sektörü için de ayrı hizmet modelleri geliştirdik” dedi.

QNB Finansbank’ın KOBİ bankacılığının başarısının arkasındaki bir başka hususun da teknoloji olduğunu belirten Aydın, “Türkiye’deki pek çok banka KOBİ’lere genellikle şubeleri aracılığıyla hizmet ederken QNB Finansbank hem fiziksel şubeyi hem de dijital kanalları birleştiren, bütçe dostu bir model oluşturdu. Banka bünyesindeki KOBİ Bulut Birimi’nin yanı sıra Dijital Köprü denilen yeni hizmet de bu modele dahil edildi. Geçtiğimiz sonbahar aylarında müşterilere açılan bu model, çevrimiçi platform aracılığıyla muhasebe, faturalama ve İK çözümleri gibi yan ürünler sunarak küçük işletmelerin dijitalleşmesine yardımcı oluyor. KOBİ müşterilerimizin dijital olanaklardan yararlanmaları için köprü görevi görüyoruz” bilgisini verdi.

COVID 19 sürecinde destek

Aydın, COVID 19 salgınının başından itibaren QNB Finansbank’ın KOBİ’leri proaktif şekilde desteklemeye devam ederek kredi ödemelerini koşulsuz şartsız üç ay boyunca erteleme fırsatı sunduğunu da anımsatarak, “Üstelik gerektiğinde üç ay daha uzatma imkanı da tanıdık. Bugüne kadar bankanın KOBİ müşterilerinin dörtte biri bu imkandan yararlanmış durumda. Bu şekilde müşterilerimizin nakit akışlarındaki sıkıntıları da gidermelerine yardımcı olduk” dedi.