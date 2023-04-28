QNB Finansbank'tan 6.6 milyar TL net kâr

AA

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen bankanın genel müdürü Ömür Tan, doğru stratejiler belirleyerek karlılıklarını sürdürmeye devam ettiklerini belirterek Türk ekonomisine katkılarını 2023 yılının ilk çeyreğinde de hız kesmeden devam ettirdiklerini açıkladı.

Tan, 31 Mart 2023 itibarıyla, net kredilerin 2022 yıl sonuna kıyasla özel bankalar ortalamasının üzerinde bir büyüme kaydederek yüzde 9 artışla 377 milyar 449 milyon TL’ye ulaştığını, aktif toplamın aynı dönemde yüzde 6 artışla 638 milyar 294 milyon TL’ye ulaştığını belirtti.

31 Mart 2023 itibarıyla, müşteri mevduatının 2022 yıl sonuna kıyasla yüzde 10 büyüme kaydederek 421 milyar 793 milyon TL’ye yükseldiğini belirten Tan, "2022 yılı sonunda yüzde 60 seviyesinin üzerinde olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı, 2023 yılının ilk 3 aylık döneminin sonunda da yüzde 60 seviyesinin üzerinde gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

DEPREMZEDELER İÇİN 350 MİLYON LİRALIK FON

Finansbank olarak depremzedeler için 350 milyon TL tutarında destek fonu ayırdıklarını belirten Tan, deprem bölgesindeki müşterilerinin tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarını faizsiz olarak ertelediklerini belirtti.

"AFAD’a deprem bölgesinin yeniden yapılanmasına destek vermek üzere 300 milyon TL nakdi bağış yaparken, 50 milyon TL’lik kısmını da depremden etkilenen çocuklarımız ve gençlerimiz için ayırdık." diyen Tan şöyle devam etti:

" Bu fonun 36 milyon TL’sini çocuklarımızın eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için bursa dönüştürdük. Oluşturduğumuz ‘QNB Finansbank Minik Eller Büyük Hayaller Eğitim Bursu’ ile Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği aracılığı ile depremzede 350 öğrenciye tüm eğitim hayatları boyunca desteği sağlanacak. Banka olarak biz de yalnızca finansçılarımız için değil tüm depremzedeler için büyük bir yardım çalışması yürüttük. Bölgeye hızla malzeme gönderdik. Çadırkent ve konteynerlerde kalan depremzede vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz.

Bölgede özellikle Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya gibi depremden en çok etkilenen şehirlerde bankacılık hizmetlerini kesintisiz sunmak amacıyla çalışmalarımızı hızlandırarak konteyner banka şubelerimizi devreye aldık. 3 yıl önce başlattığımız, şubelerimizin depreme dayanıklılığını kontrol ettiğimiz proje sayesinde, deprem bölgesindeki 50 şubemizde can kaybına neden olacak bir yıkım meydana gelmedi."