ABD’de Qualcomm ile Apple arasında geçen yıldan bu yana süren hukuk mücadelesi, yeni bir boyuta taşındı. Dünyanın en büyük yonga üreticilerinden Qualcomm’dan Apple’a “Ticari sırlarımız çaldı” suçlaması geldi.

Taraflar arasında geçen yıl başlatılan hukuki savaşta Qualcomm, mahkemeye yeni deliller sundu ve davayı bu yeni delilleri de kapsayacak şekilde tekrar ele almasını talep etti.

Qualcomm'un iddiasına göre iPhone’larda kullandığı yongaların performansını artırmak için Apple, Qualcomm’un bu alandaki ticari sırlarını yasalara aykırı bir şekilde ele geçirip, bu gizli bilgileri Intel'e gönderdi.

'BİZE ZARAR VERİYOR'

Son iddiayla ilgili olarak CNBC’ye konışan Qualcomm'un genel danışmanı Donald Rosenberg, "Rakibin yetişmesi için Qualcomm'un değerli ticari sırlarının kanun dışı kullanımı, bize onarılamayacak biçimde zarar vermektedir. Bunun devam etmesine izin verilmemelidir" dedi.

Qualcomm, bu iddiasını, e-postalara, Apple'ın kaynak kodu geliştirme geçmişine ve Intel'in en son yonga setinde kullanılan kodlara dayandırdı.

ABD’li yonga üreticisi, bu kanıtları, Apple'ın yazılım sözleşmesine aykırı davrandığı gerekçesiyle taraflar arasında 2017 yılının Kasım ayında başlatılan dava sürecine eklenmesini talep ederken, mahkemenin sözkonusu dava kapsamındaki duruşmasının 2019 yılının Nisan ayında yapılması bekleniyor.

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