Beşiktaş, Konyaspor'u 3-2 yenerek rahat bir nefes alırken Ricardo Quaresma yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı.

Portekizli oyuncu, "Çok pozisyon ürettik, birçok pozisyondan yararlanamadık. Daha fazla atabilirdik. 2-2'den sonra gösterdiğimiz istekle maçı kazanmayı hak ettik. Konyaspor kazanmak için yeterince futbol oynamadı, sonuna kadar hak ettik" dedi.

"TARAFTAR YANIMIZDA OLMALI"

Quaresma, maç boyu yapılan protestolarla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Taraftar çok yanımızda değildi, daha fazla yanımızda olmaları lazım. Ben takıma ve hocamıza inanıyorum .Gemi batarsa, hep beraber batarız. Suçlu çıkarmak kolaydır ama bir takımda işler iyi gitmiyorsa birçok suçlu vardır. Benim de canım sıkılıyor artık."