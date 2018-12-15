Malmö maçında kırmızı kart gören Quaresma’ya en büyük eleştiri kendi ülkesinden geldi. Record gazetesi, “Beşiktaş’ın Hoşçakal demesi yüksek bir sürpriz oldu. Quaresma’nın takım 1-0 gerideyken ihraç edilmesine dikkat edin, zaten Portekizli Pepe de Beşiktaş için bir seçenek değil” tespitini yaptı.

dn.pt ise, “Quaresma tekmeyi attı ve duşa gitti. Öyle bir faul yaptı ki hakeme başka bir alternatif bırakmadı” yorumunda bulundu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Malmö'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada kırmızı kart gören Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı formayla hırçın bir görüntü sergiliyor.

Kariyerinde Sporting Lizbon, Porto, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Portekizli oyuncu, bu takımlardaki görüntüsüne göre Beşiktaş'da daha agresif bir oyun ortaya koyuyor.

Beşiktaş'ta 6. sezonunu geçiren 35 yaşındaki oyuncu, gördüğü kartlarla da gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekipte 6 sezonda 212 resmi karşılaşmaya çıkan Quaresma, toplam 55 sarı kart görürken, 8 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

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