Queen of the South: 1 - Greenock Morton: 2 (Maç sona erdi)

İskoçya Championship maçında Queen of the South ile Greenock Morton karşılaştı.Greenock Morton, 41. dakikada Bob Mchugh ile tabelayı 0-1 olarak değiştirdi. Maçın ilk devresi 0-1 bitti. 65. dakikada Stephen Dobbie ile Queen of the South tabelayı 1-1 olarak değiştirdi.Dakika 84 olduğunda R. Lyon, Greenock Morton adına ikinci golü attı.İkinci 45 dakikada Greenock Morton futbolcuları Lee Kilday, Reghan Tumilty sarı kart gördü.Karşılaşma 1-2 tamamlandı.460 kodlu maçta İddaa'da Greenock Morton galibiyetine bahis oynayanlar 4.50 oranını kazandı.Queen of the South son 5 maçta 3 kez kazandı, 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.