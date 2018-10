Queen of the South: 2 - Falkirk: 0 (Maç sona erdi)

Queen of the South ile Falkirk İskoçya Championship mücadelesinde karşılaştı.Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk 45 dakikada Falkirk futbolcusu Prince Buaben sarı kart gördü. 52. dakikaya gelindiğinde Queen of the South, Michael Doyle ile gol buldu: 1-0.54. dakikada Queen of the South, Jordan Marshall ile gol buldu ve skoru 2-0 olarak değiştirdi.İkinci 45 dakikada Falkirk futbolcuları Deimantas Petravicius, Zak Rudden, Aaron Muirhead sarı kart gördü.Karşılaşma 2-0 tamamlandı.333 kodlu maçta İddaa'da Queen of the South galibiyetine bahis oynayanlar 1.60 oranını kazandı.Queen of the South takımının son 5 maçlık performansı: 4 galibiyet, 1 yenilgi. Konuk Falkirk ise bu süreçte 3 kez kazandı, 2 kez yenildi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ