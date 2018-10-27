Queen of the South - Falkirk karşılaşma önü

Queen of the South ve Falkirk, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İskoçya Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Queen of the South 13 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Falkirk 3 puanda ve 10. sırada. Queen of the South son 4 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Falkirk, geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 333. İddaa'da Queen of the South kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Falkirk kazanır 4.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Queen of the South önceki hafta Brechin City mücadelesinde 1-5 kazandı.

Falkirk ise St. Mirren karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Queen of the South, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 5 gol yedi.

Falkirk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. Falkirk, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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