Queen of the South - Greenock Morton maçı öncesi rakamlar

Queen of the South ve Greenock Morton, 30 Ekim 2018 Salı günü İskoçya Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:45. 16 puanlı Queen of the South 4. sırada bulunuyor, Greenock Morton 13 puana sahip ve 6. sırada. Queen of the South son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Greenock Morton son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 460 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Queen of the South kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Greenock Morton sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Queen of the South önceki hafta Brechin City mücadelesinde 1-5 kazandı.

Greenock Morton ise Inverness C.T. maçında 0-3 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Queen of the South, 11 gol attı ve 5 gol yedi.

Greenock Morton, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Greenock Morton, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

