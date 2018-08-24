Queen`s Park - Albion Rovers maçı istatistikleri

İskoçya 2.Lig maçında Queen`s Park ile Albion Rovers, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Queen`s Park son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Albion Rovers son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 365 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Queen`s Park kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Albion Rovers sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Queen`s Park son hafta oynanan Arbroath maçında 3-0 kazandı.

Albion Rovers ise Ayr United karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Queen`s Park, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Albion Rovers, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Albion Rovers 0 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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