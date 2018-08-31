Queen`s Park - Cowdenbeath maçı ne zaman?

İskoçya 2.Lig maçında Queen`s Park ile Cowdenbeath, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 7 puanlı Queen`s Park 5. sırada bulunuyor, Cowdenbeath 3 puana sahip ve 7. sırada. Queen`s Park, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Cowdenbeath, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 439 kodlu maçı oynayanlar; Queen`s Park galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.75, Cowdenbeath galibiyet oranı 3.40. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Queen`s Park önceki hafta Cowdenbeath mücadelesinde 1-0 yenildi.

Cowdenbeath ise Queen`s Park maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Queen`s Park, 3 gol attı ve 0 gol yedi.

Cowdenbeath ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cowdenbeath, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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