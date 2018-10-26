Queens P.R. - Aston Villa maçı heyecanı

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Queens P.R., 26 Ekim 2018 Cuma günü Aston Villa takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Queens P.R. 20 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Aston Villa 18 puanda ve 16. sırada. Queens P.R., son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Aston Villa, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 205. İddaa'da Queens P.R. kazanır 2.30, berabere biter 2.90, Aston Villa kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Queens P.R. son hafta oynanan Derby County maçında 2-0 yenildi.

Aston Villa ise Sunderland maçında 2-1 kazandı.

Queens P.R., bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Queens P.R., kendi sahasında 8 gol attı, 7 gol yedi.

Aston Villa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aston Villa, 9 gol atarken 12 gol yedi.

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