Queens P.R. - Aston Villa maçı rakamları

Queens P.R. ve Aston Villa, 26 Ekim 2018 Cuma günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Queens P.R. 20 puanla 13. sırada, Aston Villa 18 puanla 16. sırada bulunuyor. Queens P.R. son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Aston Villa, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 205. İddaa'da Queens P.R. kazanır 2.30, berabere biter 2.90, Aston Villa kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Queens P.R. son haftadaki Derby County müsabasında 2-0 yenildi.

Aston Villa ise Sunderland karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Queens P.R., 8 gol attı ve 7 gol yedi.

Aston Villa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aston Villa, 9 gol atarken 12 gol yedi.

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