Queens P.R. - Aston Villa maçı rakamları

İngiltere Championship maçında Queens P.R. ile Aston Villa, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. 20 puanlı Queens P.R. 13. sırada bulunuyor, Aston Villa 18 puana sahip ve 16. sırada. Queens P.R. son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Aston Villa son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 205 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Queens P.R. kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Aston Villa sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Queens P.R. son haftadaki Derby County müsabasında 2-0 yenildi.

Aston Villa ise Sunderland maçında 2-1 kazandı.

Queens P.R., bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Queens P.R., kendi sahasında 8 gol attı, 7 gol yedi.

Aston Villa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aston Villa, 9 gol atarken 12 gol yedi.

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