Queens P.R. - Wigan Athletic maçı öncesi rakamlar

İngiltere Championship maçında Queens P.R. ile Wigan Athletic, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Queens P.R. son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Wigan Athletic, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 297 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Queens P.R. kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Wigan Athletic sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Queens P.R. son hafta oynanan Norwich City maçında 4-0 yenildi.

Wigan Athletic ise Leeds United karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Queens P.R., 1 gol attı ve 5 gol yedi.

Wigan Athletic, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Wigan Athletic, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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