Queretaro - Puebla maçı ne zaman?

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Queretaro, 16 Eylül 2018 Pazar günü Puebla takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:00. 14 puanlı Queretaro 6. sırada bulunuyor, Puebla 10 puana sahip ve 13. sırada. Queretaro, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Puebla, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 536 kodlu maçı oynayanlar; Queretaro galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Puebla galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Queretaro son hafta oynanan UNAM (Pumas) maçında 1-1 berabere kaldı.

Puebla, Lobos BUAP karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Queretaro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Queretaro, kendi sahasında 4 gol attı, 1 gol yedi.

Puebla, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Puebla 2 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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