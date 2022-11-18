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Quetin Tarantino 8 bölümlük mini dizi ile geri dönüyor!

Kill Bill, Pulp Fiction, Django Unchained, Reservoir Dogs ve Once Upon a Time in Hollywood gibi efsane yapımlara imza atan yönetmen Quentin Tarantino geçtiğimiz akşam, yeni kitabı “Cinema Speculation”ın tanımı için New York’ta düzenlenen bir söyleşiye katılmıştı.

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  • Quetin Tarantino 8 bölümlük mini dizi ile geri dönüyor!

    "YAPTIM EN İYİ FİLM"

    Tarantino geçtiğimiz günlerde “Yaptığım en iyi filmin Once Upon a Time in Hollywood” olduğunu düşünüyorum demişti.

    Geçtiğimiz Şubat ayında ise ünlü yönetmenin FX’in “Justified’ını yöneteceğine dair görüşmelerde bulunduğu haberi ortaya atılmıştı.
  • Quetin Tarantino 8 bölümlük mini dizi ile geri dönüyor!

    Tarantino televizyon projesinin detaylarına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

    Söyleşi de Tarantino yıllar içinde yaptığı projeler hakkında konuştu. Samuel L. Jackson’on 2000 yapımı “Shaft” filminin yeniden yazılması için kendisine teklif sunduğunu ancak reddettiğini belirtti.
  • Quetin Tarantino 8 bölümlük mini dizi ile geri dönüyor!

    GERİ DÖNÜYOR

    Eğer seçme şansı verilirse hangi çizgi romanı uyarlayacağı sorusu Tarantino’ya sorulduğunda ise Marvel’ın “Çavuş Fury ve Uluyan Komandoları’nı ekrana taşımak isteyebileceğini belirtti.
  • Quetin Tarantino 8 bölümlük mini dizi ile geri dönüyor!

    Ancak Tarantino’nun gündeminde herhangi bir çizgi romanı yönetmek yok. 2023’te sekiz bölümlük bir dizi çekmek için televizyona geri dönmeyi planladığını da belirtti.

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