Quevilly - Sannois Saint Gratien karşılaşma önü

Quevilly ve Sannois Saint Gratien, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Fransa Ulusal Lig 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Quevilly 2 puanla 14. sırada, Sannois Saint Gratien 3 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Quevilly, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Sannois Saint Gratien, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 195 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Quevilly kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Sannois Saint Gratien sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

Quevilly son haftadaki Troyes II müsabasında 4-1 kazandı.

Sannois Saint Gratien ise Calais karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Quevilly, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Sannois Saint Gratien, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sannois Saint Gratien, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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