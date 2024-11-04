Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Quincy Jones hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Quincy Jones hayatını kaybetti

        Dünyaca ünlü müzik yapımcısı Quincy Jones 91 yaşında hayatını kaybetti. Jones, Michael Jackson'ın efsane albümü 'Thriller'ın yapımcılığını da üstlenmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müzik dünyasının efsanesi vefat etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Frank Sinatra, Ray Charles ve Michael Jackson gibi müzik dünyasının kariyerlerinde önemli bir başarıya sahip oldukları albümlere imza atan ABD'li müzik yapımcısı Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti.

        Quincy Jones'un basın sözcüsü Arnold Robinson, efsane yapımcının dün gece Los Angeles'ın Bel Air bölgesindeki evinde ailesinin yanında hayata veda ettiğini bildirdi.

        Michael Jackson, 1984'te Los Angeles'taki Grammy Ödülleri'nde Quincy Jones'la birlikte poz verirken...

        Quincy Jones’un ailesi yaptığı açıklamada; "Bu gece, dolu ama kırık kalplerle, babamız ve kardeşimiz Quincy Jones'un vefat haberini paylaşmak zorundayız. Bu ailemiz için inanılmaz bir kayıp olsa da, yaşadığı harika hayatı kutluyor ve onun gibisinin bir daha asla gelmeyeceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Quincy Jones, dünkü son Instagram paylaşımında kızı Tina Jones'a mutlu yıllar dilemiş ve baba-kız birlikte verdikleri mutlu bir pozu paylaşmıştı: Tina Beena'mın doğum günü kutlu olsun! Baban olduğum için çok gururluyum! Kocaman sarılıyorum, seni sonsuza dek seviyorum.

        Quincy Jones, hayatı boyunca 79 kez Grammy ödüllerine aday gösterilmiş ve 27 kez de bu ödülü kazanmıştır. Jones ayrıca, 1968'de Akademi Ödülleri'nde aday gösterilerek, tarihte bu ödüle aday gösterilen ilk Afro-Amerikan olmuştur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Quincy Jones
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"