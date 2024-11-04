Quincy Jones hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü müzik yapımcısı Quincy Jones 91 yaşında hayatını kaybetti. Jones, Michael Jackson'ın efsane albümü 'Thriller'ın yapımcılığını da üstlenmişti
Frank Sinatra, Ray Charles ve Michael Jackson gibi müzik dünyasının kariyerlerinde önemli bir başarıya sahip oldukları albümlere imza atan ABD'li müzik yapımcısı Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Quincy Jones'un basın sözcüsü Arnold Robinson, efsane yapımcının dün gece Los Angeles'ın Bel Air bölgesindeki evinde ailesinin yanında hayata veda ettiğini bildirdi.
Michael Jackson, 1984'te Los Angeles'taki Grammy Ödülleri'nde Quincy Jones'la birlikte poz verirken...
Quincy Jones’un ailesi yaptığı açıklamada; "Bu gece, dolu ama kırık kalplerle, babamız ve kardeşimiz Quincy Jones'un vefat haberini paylaşmak zorundayız. Bu ailemiz için inanılmaz bir kayıp olsa da, yaşadığı harika hayatı kutluyor ve onun gibisinin bir daha asla gelmeyeceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Quincy Jones, dünkü son Instagram paylaşımında kızı Tina Jones'a mutlu yıllar dilemiş ve baba-kız birlikte verdikleri mutlu bir pozu paylaşmıştı: Tina Beena'mın doğum günü kutlu olsun! Baban olduğum için çok gururluyum! Kocaman sarılıyorum, seni sonsuza dek seviyorum.
Quincy Jones, hayatı boyunca 79 kez Grammy ödüllerine aday gösterilmiş ve 27 kez de bu ödülü kazanmıştır. Jones ayrıca, 1968'de Akademi Ödülleri'nde aday gösterilerek, tarihte bu ödüle aday gösterilen ilk Afro-Amerikan olmuştur.