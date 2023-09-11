Haberler Gündem Rabia Birsen Güvercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ödülü kazanan şampiyon Rabia Birsen Güvercin kaç yaşında ve nereli?

Kim Milyoner Olmak İster milyoneri Rabia Birsen Güvercin kimdir? Rabia Birsen Güvercin, Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının 1057. bölümde 400 binlik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı. 1 milyonluk soruyu doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik ödülün sahibi olan Rabia Birsen Güvercin'in hayatı gündeme geldi. İşte Kim Milyoner Olmak İster programında 1 milyonluk soruyu kazanan Rabia Birsen Güvercin'in hayat hikayesi... Habertürk Giriş: 11.09.2023 - 00:01 Güncelleme: 11.09.2023 - 00:01 facebook

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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında 6.kez 1 milyon TL'lik soru açılıyor. 2023 yılında Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu olan Rabia Birsen Güvercin yarışmanın 1057. bölümde 400 binlik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. 10 Eylül Pazar günü yayınlanan yeni bölümde 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanan Rabia Birsen Güvercin milyoner olurken hayatı merak konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster milyoneri Rabia Birsen Güvercin'in hayat hayatı ve yaşı hakkında detaylar...

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MİLYONER OLDU! ATV ekranlarında ekran karşısına çıkan Kim Milyıner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki aslen Konyalı yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, yarışmanın 1057. bölümde 400 binlik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı ve 1 milyon TL'nin sahibi oldu.

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RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Rabia Birsen Güvercin 24 yaşında, aslen Konyalı ve Ankara'da yaşıyor. Güvercin, bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Geçtiğimiz yıl kolunu kıyma makinesine kaptıran Güvercin protez kol kullanıyor.

Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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