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        Haberler Gündem Rabia Birsen Güvercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster programında 1 milyonluk soruyu gören Rabia Birsen Güvercin kaç yaşında ve nereli?

        Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Rabia Birsen Güvercin kimdir?

        Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının 1057. bölümde 400 binlik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan Rabia Birsen Güvercin'in hayatı gündeme geldi. İşte Kim Milyoner Olmak İster programında 1 milyonluk soruyu gören Rabia Birsen Güvercin'in hayat hikayesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 21:01 Güncelleme: 10.09.2023 - 21:01
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        ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında 6.kez 1 milyon TL'lik soru açılıyor. 2023 yılında Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu olan Rabia Birsen Güvercin yarışmanın 1057. bölümde 400 binlik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. 10 Eylül Pazar günü yayınlanan yeni bölümde 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanan Rabia Birsen Güvercin'in hayatı merak konusu oldu. İşte Rabia Birsen Güvercin'in hayat hayatı ve yaşı hakkında detaylar...

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        1 MİLYONLUK SORU HEYECANI

        ATV ekranlarında ekran karşısına çıkan Kim Milyıner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki aslen Konyalı yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, yarışmanın 1057. bölümde 400 binlik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

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        RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Rabia Birsen Güvercin 24 yaşında, aslen Konyalı ve Ankara'da yaşıyor. Güvercin, bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Geçtiğimiz yıl kolunu kıyma makinesine kaptıran Güvercin protez kol kullanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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