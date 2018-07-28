Racing Club Montevideo - Atenas maçı istatistikleri

Uruguay Premier Lig Clausura maçında Racing Club Montevideo ile Atenas, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Racing Club Montevideo, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Atenas son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 546 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Racing Club Montevideo kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Atenas sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Racing Club Montevideo son hafta oynanan El Tanque Sisley maçında 1-3 kazandı.

Atenas ise Tacuarembo karşılaşmasında 4-2 yenildi.

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