Racing Club Montevideo - Fenix maçı istatistikleri

Racing Club Montevideo ve Fenix, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Racing Club Montevideo 3 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Fenix 3 puanda ve 13. sırada. Racing Club Montevideo, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Fenix, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 436. İddaa'da Racing Club Montevideo kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Fenix kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Racing Club Montevideo son hafta oynanan Fenix maçında 0-0 berabere kaldı.

Fenix ise Racing Club Montevideo maçında 0-0 berabere kaldı.

Racing Club Montevideo, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Fenix, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Fenix, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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