Racing Club - San Lorenzo maçı istatistikleri

Arjantin Premier Lig maçında Racing Club ile San Lorenzo, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Racing Club 20 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken San Lorenzo 10 puanda ve 18. sırada. Racing Club, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik form durumunda. San Lorenzo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 467 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Racing Club kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.10, San Lorenzo sahadan galip ayrılırsa 4.45 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Racing Club önceki hafta Banfield mücadelesinde 1-3 kazandı.

San Lorenzo ise Talleres Cordoba karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Racing Club, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, yaşadı ve 7 gol atıp 2 gol yedi.

San Lorenzo, dış sahada 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda San Lorenzo 3 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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