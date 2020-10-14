Radarla hız denetiminde 46 bini aşkın sürücüye ceza yazıldı

Afrika'nın en yüksek dağındaki yangında 500 gönüllü görev yapıyor

AA

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız başta olmak üzere araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla 10-11-12 Ekim tarihlerinde 3 gün süreyle ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde 68 bin 99 araç sürücüsünün denetlendiği ifade edilen açıklamada, 5 bin 976’sı gece olmak üzere hız ihlali yaptığı tespit edilen 46 bin 291 araç sürücüsüne işlem yapıldığı kaydedildi.

Sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız limitleri ile diğer trafik kurallarına uymalarının hatırlatıldığı açıklamada, denetimlerin devam edeceği duyuruldu.