Rade Krunic'te sözleşme gelişmesi
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Rade Krunic'in Milan'la yeni sözleşme imzalayacağı iddia edildi
İtalya Serie A'da Milan forması giyen Rade Krunic'te transfer gelişmesi yaşandı.
Nico Schira'nın haberine göre, transfer sezonu boyunca Lyon ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok dev kulüp ile anılan Krunic'i kadroda tutan Milan yönetimi oyuncuya yeni sözleşme teklif edecek.
Bosa Hersekli orta saha oyuncusu Milan'ın hocası Pioli'nin özel isteğiyle takımdan ayrılmaması için teklifler reddedilirken, oyuncunun da mutlu olması için 2.2 milyon Euro'ya yükselteceği maaşını 2026 yılına kadar uzatacak.