Rade Krunic: Türkiye, bana göre değildi
Fenerbahçe'den ayrılarak sezon başında Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic, Sırp basınına açıklamalarda bulundu. Bosna Hersekli orta, sarı-lacivertli kulüpten ayrılış süreci ve teknik direktör Jose Mourinho hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'den sezon başında ayrılan ve Kızılyıldız'la sözleşme imzalayan Rade Krunic, Sırp basınına açıklamalarda bulundu.
"KARİYERİMİ KIZILYILDIZ'DA TAMAMLAMAK İSTİYORUM"
Kızılyıldız'da mutlu olduğunu belirten Krunic, "Eğer kulübün bana ihtiyacı olursa kariyerimi Kızılyıldız'da tamamlamak istiyorum. Asıl soru benden memnun olup olmayacakları, birçok koşul var. Üç yıllık bir sözleşme imzaladım ve bunun kulüple ilgili niyetim hakkında yeterinde şey söylediğini düşünüyorum." dedi.
"F.BAHÇE'DE KENDİMİ GÖSTEREMEDİM"
Fenerbahçe'den ayrılış süreciyle ilgili de dikkat çeken açıklamalar yapan Bosna Hersekli orta saha oyuncusu, "Ara transfer döneminde ve yaz transfer döneminde geldiğinizde durum farklı oluyor. Kendimi gösteremedim ve yeni sezona yeni bir başlangıç olarak bakıyordum ama başaramadım. Türkiye, bana göre bir ülke değildi. Mourinho göreve geldi ve bence mükemmel bir antrenör. Ayrılmamın nedeninin o olduğunu söyleyemem. Benim yerime farklı özelliklere sahip, daha defansif bir oyuncu istedi. Türkiye'de yabancı oyuncular için sınırlı bir kontenjan var. Bu yüzden yedek kulübesinde oturmaktansa oynayacağım yere gitmenin daha iyi olacağı sonucuna karar verdim." ifadelerini kullandı.
"DAHA CAZİP SEÇENEKLERİM VARDI"
Krunic, Kızılyıldız'ı seçme nedeni olarak ise, "Milan'da oynadığım dönemde de Kızılyıldız gündeme gelmişti ancak mali durum ve diğer pek çok nedenden dolayı bu gerçekleşmedi. Ama bu yaz Kızılyıldız'dan bir telefon aldım ve çok sevindim. Gerçekleşmesi için sabırsızlanıyordum. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Kariyerimin sonunda buraya gelerek, "Hayalimi gerçekleştirdim" demek istemedim. Elimden gelenin en iyisini yapmak ve kulübe yardımcı olmak istedim. Birçok iyi seçeneğim vardı. Yalan söylemeyeceğim. Finansal olarak daha iyi ve lig açısından da daha cazip seçeneklerim vardı. Ama Kızılyıldız'dan teklif geldiğinde "Hayır" diyemedim." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Kızılyıldız'a imza atan Krunic, Sırp temsilcisinde 15 maçta forma giyip 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.