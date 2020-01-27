Radisson Hotel Türkiye'ye 3 otel açacak

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Radisson Hotel Group, 2020 yılının ikinci çeyreğinde üç otel açılışı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İstanbul’un en turistik semtlerinden Beyazıt ve Sultanahmet’te Pantur Turizm ve Ticaret A.Ş yatırımı ile Radisson Hotel President Beyazıt ve Radisson Hotel Sultanahmet olarak operasyona başlayacak. Türkiye’nin en büyük ikinci şehri olan İzmir’in Aliağa ilçesinde açılacak olan Radisson Hotel İzmir Aliağa ise Elif İntro Otelcilik tarafından destekleniyor.

Radisson Hotel Sultanahmet, 4 farklı Restoran’a ev sahipliği yapacak. Radisson Hotel President Beyazıt ise spa, balo salonu ve farklı restoranlar ile servis verecek.

Radisson Hotel Group Başkan Yardımcısı ve Geliştirme Üst Yöneticisi Elie Younes yeni yatırımlarına dair şunları söyledi: “Radisson Hotel Group’un Türkiye pazarına olan güçlü taahhüdü, Türkiye'de 30'un üzerinde otel ile büyümeye devam ediyor Radisson Hotel Group, üst segment kategorisinde, İstanbul’un en geniş otel zinciri olarak öne çıkıyor. Bu anlamda, markalarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile gurur duyuyoruz”.

Petrol ve gaz endüstri bölgesi olan İzmir’in Aliağa ilçesinde açılacak olan Radisson Hotel Aliağa ise yeme içme alanları, toplantı odaları, spa ve fitness alanları sunuyor olacak.