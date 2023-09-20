Radiye Teyze, 85 yaşında tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor

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Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çemçi köyünde çocuklarıyla yaşayan Metin, her gün koyunları ve ineklerinin bakımlarını yapıyor. Sabah hayvanları merada otlatan Metin, aynı zamanda buğday, arpa ve yem bitkileri ekerek tarımsal faaliyetlerden de geri durmuyor.