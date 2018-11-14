"Tıbbın gözü" de denilen radyolojideki aşırı iş yükü, doktorları isyan ettirdi. MR, BT ve ultrason çekmede dünya şampiyonu olan Türk doktorlar, "Hataya itiliyoruz, Hız limiti konulsun" dedi.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre, Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya, sıkıntı için "1-2 dakikada bir tetkik okuyoruz. Bu kendimizi kandırmaktır. Deneyimli hocalara bile 10 dakika yetmiyor. Bazı meslektaşlarımız bu yüzden görevlerini bırakıyor. Hekimler hastayı dinleyebilse bu kadar MR istenmez" dedi.

VATANDAŞ İÇİNİ MERAK EDİYOR

Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüntüleme yöntemleri vatandaşın 'içeride ne var ne yok' merakı yüzünden de talep ediliyor. 'belim ağrıyor, dizim ağrıyor' deyip MR istiyorlar. Bir günde 30 hasta doğru bir rakam. Ama 100 tane çekim olunca hastaya 1-2 dakika zaman kalıyor. hız sınırlaması yapmamız, üst sınır koymamız lazım."

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