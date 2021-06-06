Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürülen İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'in menajeri Manuel Garcia Quilon, sarı lacivertli takımdan bir teklif almadıklarını açıkladı.

Habertürk TV'ye konuşan Manuel Garcia Quilon, ''Haberleri duyduk ancak şu ana kadar bize ulaşan bir teklif yok. Rafael Benitez tatilini yapıyor. Bu yaz bir takımla anlaşmak istiyor. İstediği şartların oluşması halinde yeniden futbola dönebilir'' dedi.

Dalian Yifang takımından bu yılın Ocak ayında ayrılan Benitez, Çin ekibinde 2 yılda 24 milyon dolar kazanmıştı. Fenerbahçe'nin Benitez'e teklif götürmesi halinde ekibiyle birlikte yıllık en az 10 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerekiyor. 61 yaşındaki teknik adamın yüksek maliyeti nedeniyle transferi de zor görünüyor. Rafael Benitez kariyerinde Liverpool, İnter, Chelsea, Napoli ve Real Madid gibi önemli takımlarda görev yapmıştı.

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Öte yandan Rafael Benitez, resmi Twitter hesabından paylaşım yaparak "Liverpool'daki evimde, İngiltere'deki güzel havanın keyfini çıkarıyorum. Umarım iyi bir yaz geçiririz." ifadelerini kullandı.